Atalanta, Percassi eletto il miglior presidente dell’anno: “Un premio per tutto il club, lavoro magnifico”

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi è stato eletto come Best European President of the Year, a margine della premiazione del Golden Boy. Un riconoscimento prestigiosissimo che in passato è stato assegnato – fra gli altri – ad Andrea Agnelli e Florentino Perez.

Queste le sue parole: “Il premio, per il quale rivolgo un sentito grazie al comitato organizzatore e alla prestigiosa giuria, è stato assegnato a me ma è un riconoscimento al mondo Atalanta e alla sua capacità di consolidarsi e crescere come Club, non solo attraverso i risultati sportivi ottenuti negli ultimi anni. E allora mi sia concesso di ringraziare, oltre al nostro management guidato da mio figlio Luca, alla mia famiglia innamorata come me dell’Atalanta, a Stephen Pagliuca, a mister Gian Piero Gasperini e al suo staff, ai calciatori che vestono o hanno vestito in questi anni la maglia dell’Atalanta, a Bergamo, ai bergamaschi e ai nostri straordinari tifosi, anche tutti coloro i quali lavorano ogni giorno per il nostro Club con passione, dedizione e profondo senso di appartenenza. È questa la nostra forza, sulla quale dovremo continuare a fare leva per cercare di dare continuità a quanto fatto sinora”.

Foto: sito Atalanta