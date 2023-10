Atalanta, per Koopmeiners lesione di primo grado del bicipite femorale destro

Prosegue la preparazione dei nerazzurri al Centro Bortolotti di Zingonia. Oggi era in programma una seduta pomeridiana: al lavoro un gruppo ridotto senza i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali. Domani, giovedì 12 ottobre, si replica, sempre al pomeriggio, al Centro Bortolotti a porte chiuse.

Arriva anche l’esito degli esami in meirto a Theun Koopmeiners: lesione di primo grado del bicipite femorale destro, rimediata nel corso del match di domenica scorsa a Roma contro la Lazio.

Foto: twitter Atalanta