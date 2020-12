Atalanta, per Gollini lieve trauma contusivo al ginocchio

Sospiro di sollievo per l’Atalanta per quanto riguarda le condizioni del portiere Gollini. Il giocatore fra qualche giorno tornerà in gruppo: è la buona notizia emersa dal consulto a cui il portiere dell’Atalanta si è sottoposto stamattina, per chiarire meglio l’esito della risonanza magnetica al ginocchio sinistro effettuata ieri. Per il giocatore si tratta solo di un lieve trauma contusivo al ginocchio.

Gollini si era infortunato sabato, nel corso di Atalanta-Verona, in occasione dell’azione che aveva portato al rigore in favore della squadra di Juric. Cercando l’uscita su Zaccagni, a Gollini era rimasto “sotto” il ginocchio. Si era temuto il peggio ma per fortuna nulla di grave per lui.

Foto: Twitter Atalanta