Atalanta, parla Sartori: “Kulusevski? Difficile vederlo a Bergamo se continua così”

Giovanni Sartori, direttore tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de L’Eco di Bergamo parlando anche del futuro di Dejan Kulusevski, attualmente in prestito al Parma. Ecco le sue parole: “Quinti in classifica? Non firmo. Europa da giocare. In campionato ce la giochiamo con tutti, in Champions League dipende da noi. Il secondo tempo a San Siro contro il City si è vista un’Atalanta competitiva, non ci sta però il gol preso al 95′ contro lo Shakhtar. Mercato? Noi siamo vigili e attenti, se ci capiterà l’occasione giusta non ci faremo trovare impreparati. La nostra gente non deve avere dubbi: la società non si tirerà indietro. Ma sono un pragmatico: non serve cambiare per cambiare. Kulusevski? Io mi auguro che si possa vederlo nell’Atalanta, sarebbe un premio anche al vivaio. Ma se continua come ha cominciato la stagione la vedo difficile…”, ha confessato Sartori.

Foto: Twitter ufficiale Parma