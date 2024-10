Atalanta opaca, termina 0-0 la gara con il Celtic Glasgow

Finisce 0-0 tra Atalanta e Celtic Glasgow nella terza giornata della Champions League. Atalanta opaca, poco veloce e rapida, che si ferma contro il muro del Celtic.

Nei primi venti minuti i nerazzurri hanno gestito il possesso creando diversi pericoli: quello maggiore è arrivato su inserimento di Pasalic sul cross di Zappacosta, ma la conclusione di testa si è fermata sulla traversa. Il tiro di Engels al 26′, respinto da Carnesecchi, ha dato un’ulteriore scossa ai padroni di casa che nel giro di pochi minuti hanno collezionato altre palle gol, ma senza trovare la rete. La prima con la conclusione a botta sicura di Pasalic parata da Schmeichel, poi con il tiro di Zappacosta terminato alto. Termina così in parità la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, i bergamaschi cominciano spingendo sull’acceleratore come avevano chiuso la prima frazione di gioco, ma il Celtic si chiude bene e l’Atalanta non riesce ad avere nitide palle gol. I nerazzurri ci provano con i cambi, dentro De Ketelaere, Samardic, Cuadrado. Proprio De Ketelaere ha una discreta chance, con un destro incrociato, ma para Schmeichel senza problemi. Celtic che prova a farsi vedere in contropiede, l’Atalanta rischia qualcosina ma senza troppi brividi. La spinta della Dea si ferma intorno a metà tempo prova salire il Celtic, senza però creare patemi ai bergamaschi.

Entra anche Zaniolo che nel recupero si guadagna un bel calcio di punizione. Samardzic spara però sulla barriera. Assalto finale dell’Atalanta con un bel colpo di testa di Hien, alto. Finisce 0-0 a Bergamo, l’Atalanta non supera il Cetic. La Dea sale a 5 punti, il Celtic a 4.

Nell’altra gara, continua il sogno del Brest che ferma sull’1-1 il Bayer Leverkusen. Partita tra due squadre a punteggio pieno, che salgono così a 7. A Wirtz risponde Lees-Melou.

Foto: sito Atalanta