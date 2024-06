Atalanta, offerta all’Everton per Godfrey

L’Atalanta mette gli occhi su un nuovo esterno tutta fascia. Stando quanto riportato da David Ornstein per The Athletic, il club bergamasco avrebbe messo gli occhi su Ben Godfrey. Il club di Percassi avrebbe offerto circa 12 milioni di euro all’Everton per il calciatore inglese classe ’98. La valutazione dei Toffees, però, sarebbe intorno ai 17 milioni di euro (già offerti da un altro club). Terzino destro che può essere impiegato anche sulla corsia opposta e, all’evenienza, al centro della difesa, dove ha giocato per due volte nel corso della stagione appena terminata.

