Atalanta, nuovo infortunio per Zapata

Stagione da dimenticare per Duvan Zapata, l’attaccante colombiano dell’Atalanta ha rimediato un nuovo infortunio – ennesimo della stagione – che lo terrà lontano dal terreno di gioco. Il classe ’91 in allenamento ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Lo stop dovrebbe essere di circa tre settimane. Il trentunenne ha giocato appena 670′ in Serie A spalmati in 15 presenze e con un solo gol a referto.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta