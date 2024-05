Atalanta, notte storica: 3-0 al Marsiglia e finale di Europa League. Sarà sfida al Leverkusen. La Roma sogna, ma finisce 2-2 in Germania

Sarà Atalanta-Bayer Leverskusen la finale di Europa Leagfue 2023-24. La Dea supera senza problemi il marsiglia, la Roma sogna per un’ora, poi prima una sfortunata autorete di Mancini, poi Stanisic trova il 2-2 e continua l’imbattibilitòà delle Aspirine.

L’Atalanta è in finale di Europa League, grazie a un secco e perentorio 3-0 al Marsiglia. Prima storica finale europea per la Dea. Primo tempo di dominio per i bergamaschi. Al 6′, palo di De Ketelaere. Scamacca fallisce due palle gol importanti. Il Marsiglia si chiude e prova a pungere nelle ripartenze. Ma proprio da una ripartenza prende gol alla mezz’ora. Lookman sguscia alla difesa francese e con un destro dal limite, deviato, insacca la rete dell’1-0. L’Atalanta continua a spingere, al 36′ ancora De Ketelaere ha la chance del 2-0, ma Pau Lopez dice no due volte. Atalanta avanti 1-0 al 45′.

Nella ripresa, Ndiaye fugge verso Musso ma il pallonetto a campo aperto termina fuori: errore grave. Al 52′ colpisce Ruggeri per il 2-0. con un destro implacabile da fuori. Al 63′, brividi a Bergamo, la traversa di Veretout fa tremare la Dea, che però non si scompone e gestisce senza problemi i timidi tentativi del Marsiglia di riaprire la contesa. Ma l’Atalanta da grandissima squadra gestisce bene e chiude i conti al 94′ con El Bilal Tourè che sigilla una serata leggendaria per il popolo bergamasco. L’Atalanta si qualifica alla finalissima di Europa League. Dove sfiderà il Bayer Leverkusen.

A Leverkusen la Roma è avanti 1-0 alla BayArena. Primo tempo di assoluto dominio tedesco. Soffeferenza totale per la Roma, che deve ringraziare Svilar per tre parate miracolose. Al 21′ i giallorossi perdono anche Spinazzola per un infortunio. Alla mezz’ora, palo per il Bayer, tiro da fiori di Palacios, palo e schiena di Svilar e la palla esce. Al 32′ altro miracolo di Svilar che si supera in tuffo su un tiro a giro di Frimpong. Al 39′. doppio miracolo di Svilar che para su Adli e Hlozek. Roma salva grazie al portiere e paga.

Al 41′, cross di Angelino, Azmoun viene trattenuto in area e cade. È rigore. Ammonito Tah. Dagli 11 metri, Paredes non sbaglia e la Roma, in maniera quasi inaspettata per come si era messa la gara, passa in vantaggio 1-0 e va all’intervallo con un prezioso vantaggio.

Nella ripresa, parte bene ancora il Bayer Leverkusen, ma la Roma ci crede. Al 56′ grossa chance per Azmoun, Kovar para. Al 57′ ci prova El Shaarawy, ancora Kovar a dire di no. Al 58′ contropiede dei tedeschi, azione pericolosa, Hofmann calcia a rete, ma Svilar si oppone. Al 64′ chiede un calcio di rigore la Roma. Tocco di mano Hlozek, su angolo di Pellegrini, l’arbitro viene richiamato e decide di assegnare il rigore. Dagli 11 metri, ancora Paredes, non sbaglia l’argentino, 2-0 Roma, pareggiato il 2-0 dell’Olimpico. Il Bayer non ci sta, al 74′ Adli riceve palla a centro area, si gira e calcia da ottima posizione. La gara si avvia verso il rettilineo finale. Calcio d’angolo per il Leverkusen all’84’, Su calcio d’angolo battuto dai tedeschi, Smallinh ostacola Svilar che buca l’uscita, la palla colpisce Mancini e finisce in porta. Clamorosa autorete che rimette il Bayer in finale. La Roma ci prova fino alla fine, 7 minuti di recupero, il Leverkusen ha due contropiedi dove può fare il 2-2 e chiudere la storia, ma fallisce. E allora la Roma ci prova fino alla fine. Ma deve concedere spazi e al 97′ incassa il 2-2 di Stanisic, che regala al Leverkusen ancora l’imbattibilitàò stagionale, arrivata a 48 gare,

La finale di Europa League, il 22 maggio, sarà Atalanta-Bayer Leverkusen.

Foto: Instagram personale