Atalanta, nessuna squalifica per Gasperini in questo finale di stagione. Lo comunica il Tribunale Nazionale Antidoping

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha comunicato sul proprio sito che per Gian Piero Gasperini non ci saranno squalifiche in questo finale di stagione: “Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza”. Un cavillo burocratico ha frenato la sentenza del TNA, e l’iter dovrà essere ripetuto in toto: non è svanita la possibilità di ricevere una squalifica o una multa, ma questo potrà avvenire solo nei prossimi mesi.