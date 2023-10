Atalanta, nella serata di Graz torna a brillare Luis Muriel

Bicchiere mezzo pieno per Gasperini a Graz anche con un solo punto e di conseguenza una vittoria mancata che avrebbe chiuso i conti nel girone. Le belle notizie dopo la trasferta in Austria infatti arrivano dal reparto avanzato degli orobici. Dopo un inizio di campionato complicato, con Scamacca alle prese con l’infortunio e la condizione non ottimale di Luis Muriel, ora il tecnico dell’Atalanta ne ha la certezza: le due pedine nerazzurre stanno tornando al 100%. Oltre all’ex West Ham, che partita dopo partita migliora costantemente la sua condizione fisica e sta tornando quello della quasi tripletta al Monza, ieri sera è tornato il vero Luis Muriel, quello delle notti europee della vera Dea. Prime reti stagionali per l’attaccante colombiano che in campionato ancora non si è sbloccato e ha messo a referto solamente un assist, ma se la strada intrapresa è quella di Graz, allora le premesse sono ottime per tornare al gol anche in Serie A. Una rondine non fa primavera, vero, ma l’ex Udinese è una costante: quando si sblocca non si ferma più se non di fronte a nuove sfortune a livello di infortuni. Lunedì l’Atalanta farà visita all’Empoli reduce da una grande vittoria a Firenze, chissà che una gara combattuta come quella del Castellani non possa essere terreno fertile per Muriel per riaprire il conto anche in campionato.

Foto: Instagram Muriel