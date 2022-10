Atalanta, Musso torna titolare in amichevole. Panchina per Zapata

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della gara contro la Lazio di domenica. I nerazzurri sono scesi in campo a Zingonia per disputare un amichevole contro il Ponte San Pietro e tra le fila dei bergamaschi è tornato titolare Juan Musso, assente dallo scorso 18 settembre, quando si è infortunato nella sfida contro la Roma all’Olimpico. Il portiere è sceso sul terreno di gioco con una maschera protettiva, mentre Duvan Zapata, rientrato in gruppo nelle scorse ore, è partito dalla panchina.

Foto: Twitter Atalanta