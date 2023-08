L’Atalanta sta chiudendo per due operazioni in uscita: Joakim Maehle si trasferirà infatti al Wolfsburg per 12 milioni di euro, stamattina verrà formalizzato l’accordo. Partirà anche Emmanuel Latte Lath, che vestirà la maglia del Middlesborugh: al club orobico in questo caso andranno circa 6-7 milioni di euro.

Foto: Instagram Maehle