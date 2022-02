Atalanta, l’uomo di fiducia di Pagliuca è italiano: chi è Luca Bassi

A pochi giorni dall’ufficialità dell’ingresso degli americani nell’Atalanta, Pagliuca sta iniziando a pianificare l’arrivo in Italia per calarsi al meglio nell’ambiente nerazzurro e definire il nuovo organigramma societario. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà un uomo di fiducia dell’americano che avrà un ruolo chiave in società. È italiano e si chiama Luca Bassi. Oggi è “co-head of the technology financial and business services vertical” di Bain Capital e responsabile di una squadra che in Italia e Spagna sovrintende alle acquisizioni nel ramo tecnologico. La sua presenza servirà a innovare la filosofia aziendale in atto alla Dea. Inoltre Bassi è entrato in Bain Capital nel 2003, dopo aver lavorato per Goldman Sachs nella divisione Investment Banking a Londra e, prima ancora, come consulente strategico presso Bain & Company a Milano (servizi finanziari).

Foto: Twitter Pagliuca