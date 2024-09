Atalanta, lesione di secondo grado del bicipite femorale per Brescianini

Giornata di esami strumentali oggi in casa Atalanta. Si sono sottoposti ad accertamenti sia Isak Hien che Marco Brescianini. Il difensore si era infortunato pre-Bologna, il centrocampista proprio nel match di sabato contro la squadra di Italiano. Per Hien oggi solo terapie per i postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro. Notizie peggiori per Brescianini, che oggi ha svolto terapie: per lui lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Per Toloi oggi lavoro individuale, terapie per Scalvini e Scamacca.

Foto: Instagram Atalanta