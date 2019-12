Atalanta, le combinazioni per la qualificazione agli ottavi di Champions

La vittoria contro la Dinamo Zagabria nell’ultima giornata di Champions ha tenuta accesa la speranza dell’Atalanta, ma la qualificazione agli ottavi di finale non dipende solo dalla Dea, che dovrà sperare anche nell’altra gara per poter superare il proprio girone. Queste le combinazioni per staccare il pass per il turno successivo: la squadra di Gasperini non può sbagliare e nemmeno la capolista del girone può farlo. L’Atalanta, infatti, si qualifica se vince domani contro lo Shakhtar e contemporaneamente il Manchester City – già qualificato – batte la Dinamo Zagabria. Oppure se la Dea batte lo Shakhtar e contemporaneamente il City pareggia con la Dinamo. Uno scenario difficile ma non certo impossibile.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta