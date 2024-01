Atalanta-Lazio, trasferta a Bergamo vietata ai tifosi residenti a Roma e provincia

La Lazio, nella giornata odierna, ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida di Bergamo in programma il 4 febbraio, tra Atalanta e Lazio. Al match però, come specificato dal club, non potranno assistere i residenti nella provincia di Roma, anche se fidelizzati. Di seguito, quanto apparso questa mattina sul sito ufficiale: “I residenti nella provincia di Roma NON potranno acquistare tagliandi per la gara, anche se sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio. I biglietti possono essere acquistati sul circuito Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati. La capienza del settore ospiti è di 500 posti. Il costo del biglietto è di €25 più commissioni”.

Foto: twitter Lazio