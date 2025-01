Atalanta, lavoro a parte anche oggi per Retegui

Continua il recupero in casa Atalanta per Mateo Retegui. L’attaccante italiano, anche nella giornata di oggi ha svolto lavoro individuale a Zingonia e quindi la sua presenza per sabato resta in dubbio.

Discorso simile per Juan Cuadrado e Gianluca Scamacca: i due giocatori, come Retegui, hanno svolto solo lavoro individuale e quindi proseguiranno anche nei prossimi giorni nel proprio percorso di rientro dai rispettivi infortuni. I tre giocatori saranno da rivalutare per le prossime importantissime sfide che giocherà la Dea: come detto l’11 gennaio c’è l’Udinese, quindi il 14 gennaio ecco arrivare la Juventus al Gewiss Stadium per un incrocio che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa Scudetto.

Foto: sito Atalanta