Atalanta, Koopmeiners infortunato: lascia il ritiro della Nazionale

Secondo quanto riportato dal portale olandese De Telegraaf, il calciatore dell’Atalanta Teun Koopmeiners non prenderà parte alle prossime partite che l’Olanda giocherà contro la Francia e la Grecia, valide per il girone di qualificazione ai prossimi Europei. Il centrocampista nerazzurro si è presentato infortunato quest’oggi nel ritiro di Zeist e quindi Ronald Koeman ha preso atto che non lo avrà a disposizione.

Foto: twitter atalanta