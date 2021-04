Atalanta-Juventus: le formazioni ufficiali

Nella sfida Champions di oggi Gasperini torna col suo 3-4-1-2. In avanti ci sono Muriel e Zapata a guidare l’Atalanta, torna Maehle a destra. Pirlo schiera De Ligt con Chiellini in difesa, in attacco tandem Morata-Dybala.

ATALANTA – (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

All. Gasperini

JUVENTUS – (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata.

All. Pirlo