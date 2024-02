Atalanta, infortunio alla spalla per Scalvini. Le ultime

Una buona ed una cattiva notizia per l’Atalanta in seguito al posticipo domenicale di San Siro col Milan. Da un lato il punto d’oro conquistato che permette ai bergamaschi di restare in scia del Bologna quarto in attesa del recupero di mercoledì con l’Inter. Dall’altro c’è però da registrare anche un infortunio per Giorgio Scalvini. Il difensore orobico, come confermato da mister Gasperini al termine del match, ha subito una contusione alla spalla sinistra. Potrebbe provare l’infrasettimanale con i nerazzurri. Al momento è in dubbio, ma le sensazioni sono positive dal momento che sembrerebbe una semplice botta.

Foto: Twitter Atalanta