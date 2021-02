Atalanta in finale contro la Juve: Pessina (doppietta) e Zapata stendono il Napoli 3-1

Sarà l’Atalanta di Gasperini a sfidare la Juventus in finale di Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto 3-1 il Napoli alla Gewiss Arena e in virtù dello 0-0 del San Paolo accedono all’atto finale della coppa nazionale. Si tratta della quinta finale per i bergamaschi nella loro storia, la seconda in tre anni, dopo quella del 2019 persa con la Lazio.

Un avvio di gara devastante per gli orobici che hanno annichilito il Napoli con un gran gol di Zapata al 10′ e con Pessina al 16′.

Il Napoli quasi mai pericoloso, solo Insigne ha provato a suonare la carica ma senza successo.

Nella ripresa, ottima reazione degli azzurri campani, anche grazie agli ingressi di Politano e l’ex Petagna. Al 53′ Lozano riapriva i giochi qualificazione, segnando la rete del 2-1. Occasionissima al 75′ per Osimhen, impalpabile, che davanti a Gollini si divorava il 2-2 che poteva dare il passaggio del turno ai suoi.

Al 78′, ancora Pessina, nel miglior momento del Napoli, stroncava i sogni di rimonta partenopea, segnando il 3-1 finale.

Per l’Atalanta appuntamento con la storia per provare a vincere il primo storico trofeo.

