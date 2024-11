Atalanta in emergenza, stop per Kolasinac e De Ketelaere

Problemi in vista in casa Atalanta, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Kolasinac e De Ketelaere per la sfida di domani contro l’Udinese. Kolasinac, uscito dolorante dal campo durante la partita di Champions League contro lo Stoccarda, ha riportato una lesione di primo grado al muscolo bicipite femorale destro, confermata dagli esami strumentali effettuati questa mattina. A sorpresa, anche il belga Charles De Ketelaere ha subito un infortunio: gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale sinistro.

Foto: Twitter Atalanta