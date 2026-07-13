Atalanta, il chiodo fisso (da un mese e mezzo) è Jashari. Gli scenari

13/07/2026 | 23:45:50

L’Atalanta accelera per Alajbegovic, ma non perde di vista Ardon Jashari. È il primo nome della lista dal 29 maggio, esattamente come era prioritario Gaetano poi arrivato dal Cagliari. E l’attenzione per il centrocampista del Milan è sempre altissima, al netto delle smentite e di qualsiasi altra chiave di lettura. Prima di fare una mossa per un’altra mezzala, l’Atalanta vuole aspettare la decisione definitiva del Milan per l’ex Bruges. Esempio: se restasse Modric, gli spazi sarebbero sempre più ristretti. E Jashari, già senza minutaggio al Mondiale con la Svizzera, non vuole trascorrere una stagione anonima. L’Atalanta aspetta, senza fretta. Se il Milan vorrà blindare Jashari andrà su un altro obiettivo, per il momento non c’è la necessità di accelerare su altri fronti.

Foto: sito Milan