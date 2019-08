Atalanta, i convocati per la trasferta contro la Spal: quattro assenti

L’Atalanta ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati di Gian Piero Gasperini per la trasferta contro la Spal valida per la prima giornata di Serie A. Spiccano le assenze importanti dello squalificato Ilicic e dell’infortunato Castagne, oltre a quelle di Reca e Pessina. Questi i giocatori selezionati per raggiungere Ferrara.

Portieri: Gollini, Ndiaye, Rossi

Difensori: Djimsiti, Gosens, Hateboer, Ibanez, Masiello, Palomino, Skrtel, Toloi

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Malinovskyi, Pasalic

Attaccanti: Barrow, Gomez, Muriel, Zapata

Foto: twitter ufficiale Atalanta