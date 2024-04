Atalanta, i convocati per il Verona. Out Scalvini, torna Kolasinac

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Verona. Assenti gli squalificati De Roon e Zappacosta, mentre è ancora out per infortunio anche Giorgio Scalvini. Recupera invece Sead Kolasinac, che sarà regolarmente a disposizione.

Questo l’elenco:

Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi.

Difensori: Toloi, Hien, Djimsiti, Kolasinac, Bonfanti.

Centrocampisti: Holm, Koopmeiners, Pasalic, Ederson, Bakker, Ruggeri, Adopo, Hateboer.

Attaccanti: El Bilal Toure, Lookman, De Ketelaere, Miranchuk, Scamacca.

Foto: twitter Atalanta