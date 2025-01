Atalanta, i convocati per il Torino. Torna Scamacca, out Zaniolo

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha reso noti i convocati per la gara di domani contro il Torino. In casa bergamasca torna Scamacca. Out Zaniolo cha lascerà la Dea e andrà alla Fiorentina.

Questa la lista:

Portieri: Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi

Difensori: Toloi, Hien, Djimsiti, Kolasinac, Palestra, Obric

Centrocampisti: Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Ederson, De Roon, Bellanova, Ruggeri, Cassa, Brescianini, Zappacosta

Attaccanti: Scamacca, De Ketelaere, Samardzic, Retegui

Foto: twitter Atalanta