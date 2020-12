Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Udinese: out Gomez e Ilicic

In vista della gara di domani contro l’Udinese, il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha diramato i nomi dei convocati. Come annunciato non ci sarà Gomez che riposerà, resta out anche Ilicic. Questa la lista:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Romero, Djimsiti, Piccini, Depaoli, Hateboer Ruggeri, Scalvini.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Diallo, Zapata.

Foto: twitter Atalana