Atalanta, i convocati di Gasperini per la sfida contro lo Young Boys

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Young Boys-Atalanta, valida per la quinta giornata della League Phase di UCL in programma martedì 26 novembre alle 21 allo Stadion Wankdorf di Berna. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Carnesecchi Marco, Rossi Francesco, Rui Patrício.

Difensori: Bellanova Raoul, Cuadrado Juan, Djimsiti Berat, Godfrey Ben, Hien Isak, Kolašinac Sead, Kossounou Odilon, Palestra Marco, Ruggeri Matteo, Toloi Rafael.

Centrocampisti: Brescianini Marco, De Roon Marten, Manzoni Alberto, Pašalić Mario, Samardžić Lazar.

Attaccanti: De Ketelaere Charles, Lookman Ademola, Retegui Mateo, Zaniolo Nicolò.

Foto: Twitter Atalanta