Atalanta, i convocati di Gasperini per lo Sporting

Domani alle 18:45, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo contro lo Sporting Lisbona per la sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Assente Charles De Ketelaere a causa di una lesione muscolare dell’obliquo interno addominale a sinistra, otre a El Bilal Toure, Zappacosta, Toloi e Palomino. Di seguito l’elenco di convocati:

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi

Difensori: Bakker, Bonfanti, Djimsiti, Del Lungo, Hateboer, Holm, Kolasinac, Ruggeri, Scalvini, Zortea

Centrocampisti: Adopo, de Roon, Ederson, Koopmeiners, Mendicino, Miranchuk, Pasalic

Attaccanti: Cisse, Lookman Muriel, Scamacca.

Foto: Instagram Atalanta