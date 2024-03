Atalanta, i convocati di Gasperini per lo Sporting

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato poco fa la lista ufficiale dei convocati in vista del match di stasera di Europa League con lo Sporting, valido per il ritorno degli ottavi di finale. Tutti a disposizione per il tecnico orobico. Di seguito l’elenco integrale:

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi.

Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac, Scalvini, Toloi.

Centrocampisti: Adopo, Bakker, De Roon, Ederson, Hateboer, Holm, Koopmeiners, Pasalic, Ruggeri, Zappacosta.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Miranchuk, Scamacca, El Bilal Toure

Foto: Twitter Atalanta