Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Inter. Out De Roon, Zappacosta e Muriel

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro l’Inter.

Non ce la fa De Roon, assente così come Zappacosta e Muriel.

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Okoli, Palomino, Ruggeri Scalvini, Toloi, Zortea.

Centrocampisti: Éderson, Hateboer, Koopmeiners, Mæhle, Pašalić, Soppy.

Attaccanti: Boga, Højlund, Lookman, Malinovskyi, Zapata.

Foto: twitter Atalanta