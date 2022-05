Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Empoli. Torna Ilicic dopo 4 mesi

Josip Ilicic torna nella lista dei convocati dell’Atalanta dopo 4 mesi. Gasperini ha infatti inserito lo sloveno nell’elenco dei 22 giocatori per la sfida di domani sera contro l’Empoli a Bergamo per l’ultima giornata del campionato di Serie A. L’ultima presenza dello sloveno, che come nell’estate del 2020.

Out Toloi, Pezzella, Muriel e Malinovskyi.

Questa la lista completa:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Maehle, Palomino, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Cittadini, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Boga, Mihaila, Ilicic, Zapata, Cisse.

Foto: Twitter Champions