Atalanta, i convocati di Gasperini per la sfida contro il Sassuolo

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati dell’Atalanta per la sfida di domani contro il Sassuolo, gara valida per la decima giornata di Serie A. Torna Djimsiti, confermate le assenze di Musso, Toloi, Zappacosta, Zapata e Hateboer, con quest’ultimo assente per squalifica. Ecco l’elenco completo.

Portieri – Rossi, Bertini, Sportiello.

Difensori – Maehle, Okoli, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Demiral, Scalvini, Soppy.

Centrocampisti – Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti – Muriel, Boga, Lookman, Hojlund.

Foto: Twitter Atalanta