Atalanta, i convocati di Gasperini per la partita con il Sassuolo: out Lookman

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato poco fa la lista dei convocati per il match in programma questa sera al Gewiss Stadium con il Sassuolo. Niente da fare per Ademola Lookman, che non ha ancora smaltito l’infortunio accusato in Coppa d’Africa con la Nigeria e che sarà pertanto indisponibile. Tornano invece Ederson, squalificato nella scorsa di campionato, così come Isak Hien, al rientro dall’infortunio. Di seguito la lista completa:

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi.

Difensori: Bakker, Djimsiti, Hateboer, Hien, Holm, Kolasinac, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: Adopo, Éderson, De Roon, Koopmeiners, Pasalic.

Attaccanti: De Ketelaere, Miranchuk, Scamacca, Touré

Foto: Twitter Atalanta