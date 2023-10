Atalanta, i convocati di Gasperini per la Lazio: out Toloi per infortunio

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Lazio-Atalanta, gara della 8ª giornata della Serie A TIM 2023-2024 in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico di Roma. Non ci sarà Rafael Toloi. Il difensore ha riportato, conseguente al trauma rimediato in Sporting-Atalanta, una lesione focale del bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Questo l’elenco completo:

Portieri: Carnesecchi Marco (29), Musso Juan (1), Rossi Francesco (31)

Difensori: Adopo Michel (25), Bakker Mitchel (20), Djimsiti Berat (19), Hateboer Hans (33), Holm Emil (3), Kolašinac Sead (23), Palomino José (6), Ruggeri Matteo (22), Scalvini Giorgio (42), Zappacosta Davide (77), Zortea Nadir (21).

Centrocampisti: De Roon Marten (15), Éderson (13), Koopmeiners Teun (7), Pašalić Mario (8).

Attaccanti: De Ketelaere Charles (17), Lookman Ademola (11), Miranchuk Aleksey (59), Muriel Luis (9), Scamacca Gianluca (90).

Foto: Twitter Atalanta