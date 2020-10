Atalanta: i convocati di Gasperini per la gara con la Sampdoria

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida la Sampdoria per riprendere il cammino in Italia dopo il rovinoso ko del San Paolo a Napoli. I bergamaschi recuperano Malinovski per la gara con i blucerchiati.

Questi i convocati di Gasperini:

Portieri: Radunovic, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata.

Foto: Twitter uff. Atalanta