Atalanta, i convocati di Gasperini per la Fiorentina. Out Scalvini e De Ketelaere

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati, per la gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma all’Artemio Franchi. Assenti Scalvini e De Ketelaere, come annunciato anche dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

L’elenco completo:

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi.

Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac, Palomino, Toloi.

Centrocampisti: Adopo, Bakker, De Roon, Ederson, Hateboer, Holm, Koopmeiners, Miranchuk, Pasalic, Ruggeri, Zappacosta.

Attaccanti: Lookman, Scamacca, El Bilal Toure.

Foto: twitter Atalanta