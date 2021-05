Atalanta, i convocati di Gasperini per la finale di Coppa Italia: unico assente Kovalenko

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Juventus, gara che andrà in scena a Reggio Emilia e sarà valida per la finale di Coppa Italia. Il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko, infortunato, è l’unico assente.

Ecco l’elenco completo.

Portieri – Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori – Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti – Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti – Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

Foto: Twitter Atalanta