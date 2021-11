Atalanta, i convocati di Gasperini per il Venezia: non recupera Gosens, c’è Palomino

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Venezia. Ancora out l’esterno tedesco Robin Gosens, mentre risulta a disposizione e in lista il difensore Josè Luis Palomino dopo la gastroenterite che lo ha colpito nelle scorse ore. Ecco la lista completa:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zappacosta

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic

Portieri: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli

FOTO: Twitter Atalanta