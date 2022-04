Atalanta, i convocati di Gasperini per il Sassuolo. Out Freuler e Djimsiti

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha diramato la lista di convocati per la trasferta sul campo del Sassuolo. Out lo squalificato de Roon, mancheranno inoltre per infortunio Freuler e Djimsiti.

Questa la lista:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Cittadini, Demiral, Hateboer, Maehle, Palomino, Pezzella, Scalvini, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina.

Attaccanti: Boga, Mihaila, Muriel, Zapata.

Foto: Twitter Atalanta