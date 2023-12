Atalanta, i convocati di Gasperini per il Rakow

Sono 21 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Raków-Atalanta, gara della 6ª giornata del Gruppo D della UEFA Europa League 2023-2024 in programma giovedì 14 dicembre alle 21 al Zagłębiowski Park Sportowy di Sosnowiec. Non partiranno per la trasferta europea Musso, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, Ruggeri, Ederson, Koopmeiners, De Roon e Lookman, che si aggiungono a Bakker, Scamacca, Toloi, Palomino, Kolasinac ed El Bilal Toure che stanno proseguendo il lavoro di recupero. Di seguito la lista completa.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Vismara

Difensori: Holm, Zortea, Hateboer, Bonfanti, Palestra, De Lungo, Ceresoli.

Centrocampisti: Pasalic, Adopo, Mendicino, Colombo, Manzoni, Bonanomi

Attaccanti: Muriel, De Ketelaere, De Nipoti, Miranchuk, Cisse.

