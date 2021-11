Atalanta, i convocati di Gasperini per il Manchester United

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Manchester United, in programma domani sera al Gewiss Stadium. Si rivede anche Djimsiti. Ecco l’elenco completo:

Portieri – Musso, Rossi, Sportiello;

Difensori – Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Zappacosta, Scalvini, Lovato;

Centrocampisti – Koopmeiners, Freuler, De Roon, Pasalic, Malinovskyi, Miranchuk;

Attaccanti – Zapata, Muriel, Piccoli, Ilicic.

💪 Mister #Gasperini ritrova anche Berat #Djimsiti!

📋 Questi i 21 convocati per #AtalantaManUtd!

💪 Djimsiti back in the squad list!

👇 Here are the 21 Nerazzurri called up for tomorrow!

