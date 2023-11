Atalanta, Holm e Kolasinac out per infortunio. La situazione

In seguito alla gara contro l’Udinese, l’Atalanta perde due pedine in difesa: si tratta di Holm e Kolasinac. Il primo avrebbe rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra, mentre l’ex Marsiglia ha rimediato un risentimento muscolare al flessore sinistro. In attesa di comunicazione ufficiale circa la cosiddetta “sconvocazione” dalle rispettive Nazionali, i due calciatori sono rimasti a Bergamo.

Foto: sito Atalanta