Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali

Alle 18:00 va in scena Atalanta-Genoa, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Pasalic dal primo minuto per la Dea, Pinamonti-Vitinha le scelte offensive di Gilardino. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vazquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Pinamonti, Vitinha.

All. Gilardino

Foto: X Atalanta