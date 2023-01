L’Atalanta è inarrestabile: già 20 gol in questo 2023

Ieri sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha bloccato in casa 3-3 la Juventus di Massimiliano Allegri. I bergamaschi hanno illuminato l’Allianz Stadium a suon di giocate e goal. L’attacco nerazzurro è inarrestabile: nel 2023 la Dea ha segnato 20 gol considerando tutte le competizioni. Gasperini ha in squadra anche vice capocannoniere del campionato, Ademola Lookman, 11 gol in 19 partite in Serie A. Dunque questa dea segna e spaventa le big del nostro campionato.

Foto: Instagram Atalanta