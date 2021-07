Atalanta, Freuler: “Obiettivo competere su tutti i fronti. Francia-Svizzera? Abbiamo vinto per l’Italia”

Remo Freuler, calciatore svizzero dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club bergamasco per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione. Inoltre, il centrocampista classe 1992 si è soffermato sulla partita tra Svizzera e Francia ad Euro 2020 che ha condannato i transalpini all’eliminazione dalla kermesse continentale. Di seguito le sue parole:

Su Svizzera-Francia di Euro 2020

“Abbiamo battuto la Francia per liberare il cammino per l’Italia, perché tutti temevano la Francia campione del mondo. Io sono stato contento per gli azzurri e soprattutto per Pessina e Toloi, che hanno realizzato qualcosa che tutti sognano da bambino, come vincere un Europeo o un Mondiale, loro ci sono riusciti”.

Sulla sua crescita personale e sul percorso dell’Atalanta

“Qui sono cresciuto tanto, come tutta l’Atalanta è cresciuta in questi cinque anni e mezzo, vivendo tante partite belle ed emozionanti, tanti momenti difficile sceglierne uno. All’inizio quando ci siamo qualificati per l’Europa League sembrava già una cosa straordinaria, poi certo è arrivata la qualificazione alla Champions”.

Sugli obiettivi stagionali

“Come ogni anno ripartiamo da zero, la stagione si annuncia difficile, molte squadre si stanno migliorando, quasi tutte le squadre di alta classifica hanno cambiato l’allenatore e non capita spesso La nostra preparazione con il mister, lo sanno tutti, è molto dura, lavoriamo tantissimo ogni giorno, ma è giusto così se vogliamo farci trovare pronti poi su tutte e tre i fronti”.

Foto: Instagram Freuler