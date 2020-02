Atalanta, emergenza in difesa per Lecce

Sarà un’Atalanta in emergenza difesa quella che domenica dovrà affrontare il Lecce. In mattinata la squadra si è allenata al Centro Bortolotti di Zingonia ma, come si legge dalla nota ufficiale del club, hanno proseguito il lavoro a parte Toloi e Djimsiti. Con Sutalo non ancora a pieno regime, reduce da infortunio, resterebbero praticamente i soli Caldara e Palomino centrali di ruolo disponibili. Visti gli impegni ravvicinati, difficile che lo staff opti per accelerare i tempi per i due acciaccati, da non escludere che Giampiero Gasperini mediti un passaggio a quattro dietro con gli unici centrali al 100% dal primo minuto e i due esterni, Gosens ed Hateboer, a scalare sulla linea dei difensori. Gasp studia le mosse per il “Via del Mare”.

Foto: Twitter Ufficiale Atalanta