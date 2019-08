Atalanta, ecco Skrtel: “Non vedo l’ora di cominciare. Champions? Non la giochi se…”

Martin Skrtel è un nuovo giocatore dell’Atalanta. I nerazzurri si assicurano un difensore di grande esperienza internazionale in vista della prossima stagione, nella quale la squadra di Gasperini disputerà per la prima storica volta la Champions League. Lo slovacco, svincolato dopo l’esperienza in Turchia con il Fenerbahce, ha rilasciato le prime parole sul sito ufficiale dell’Atalanta: “La Champions l’ho già giocata al Liverpool, è fondamentale per un calciatore, un sogno da bambino. Qui ho la chance di riprovarci. Con una squadra forte, perché se non lo sei e non proponi un bel calcio come l’Atalanta non hai la possibilità di qualificarti. Nella vita privata e sociale sono una persona molto disponibile e gentile, in campo no. Lì sono uno che dà tutto se stesso per essere aggressivo contro l’avversario e impedirgli di segnare. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare coi miei nuovi compagni per affrontare un campionato per me inedito”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta