Atalanta e Fiorentina in una finale europea. Le date delle gare

L’Italia porta per il terzo anno di fila una squadra in una finale europea, per il secondo anno di fila in finale di Europa League, per il terzo di fila in quella di Conference League.

L’Atalanta sfiderà il 22 maggio a Dublino il Bayer Leverkusen, imbattuto in stagione e campione di Germania. La Fiorentina il 29 maggio ad Atene proprio gli ateniesi dell’Olympiacos.

Questo il programma:

FINALE DI EUROPA LEAGUE

Atalanta-Bayer Leverkusen

mercoledì 22 maggio alle ore 21

Aviva Stadium di Dublino.

FINALE CONFERENCE LEAGUE

Fiorentina-Olympiacos

mercoledì 29 maggio ore 21

Stadio Agia Sophia

