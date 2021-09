Atalanta, dopo Gosens si fa male anche Piccoli in Nazionale

Dopo l’infortunio occorso a Robin Gosens con la sua Germania, un altro atalantino è stato costretto a lasciare il campo con la sua Nazionale. Si tratta di Roberto Piccoli, l’attaccante bergamasco ha lasciato anzitempo il campo per un problema alla caviglia nella gara di oggi tra l’U21 dell’Italia e quella del Lussemburgo, vinta per 3-0 dalla squadra di Ct Nicolato. Ma Piccoli ha rassicurato tutti su Instagram, confermando che il suo non è un infortunio grave.

Foto: sito Atalanta